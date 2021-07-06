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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل

خبيرة تجميل: كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب البشرة

دينا أبو السعود خبيرة
دينا أبو السعود خبيرة تجميل

قالت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات لترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

وأضافت "دينا أبو السعود" خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية  "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على تغذية و تفتيح و ترطيب البشرة، بالإضافة إلى أنه مضاد للأكسدة و ضد الشيخوخة .

وأوضحت خبيرة تجميل أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

وتابعت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن كريم بينكى يحتوى على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثيرين يعانون من تصبغات البشرة في فصل الصيف.

خبيرة تجميل دينا أبو السعود فيتامينات مادة الكولاجين تصبغات البشرة اخبار التوك شو

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