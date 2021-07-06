زعيم الأغلبية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتحية شكر وتقدير إلى المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ.

وقال زعيم الأغلبية، في برقية تهنئة قدمها لمجلس الشيوخ: “نعتز بما قدمه رئيس مجلس الشيوخ من جهد وعطاء وحكمة بالغة، وحنكة سياسية عظيمة في إدارة الجلسات؛ وذلك في تجربة هي الأهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والأصعب في ظل التحديات الراهنة المحيطة بوطننا، كما أهنىء السادة الأعضاء، وهيئة حزب مستقبل وطن البرلمانية، على تعظيم دور مجلسهم في دعم القيادة السياسية وتحقيق تطلعات المصريين، وتمثيلهم خط دفاع جديد عن مقدرات الوطن ومؤسساته”.



وتابع: "لقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ دور انعقاد أول حيوي مليء بالتحدي والجهد، وإرساء قواعد الديمقراطية؛ فأنجزوا العديد من التشريعات الهامة، وأدوا دورهم على أكمل وجه، وانحازوا لنبض الشارع وكانوا على قدر ثقته".

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، انتهاء دور الانعقاد العادى الأول للمجلس، قائلا: نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدؤوب، عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة، عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا.

وقال: فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

وأكد رئيس المجلس، أن النواب بذلوا دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وقال: لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة، وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية.

وتابع: لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور فهنيئًا لكم ثمار عملكم.

التحية والتقدير لمجلس النواب

وتوجه بالتحية والتقدير لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي، فى ظل إطار دستوري حصين.



كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: فقد بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة.

واختتم: إن ما أنجزه المجلس من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.



كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.



وقال: ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد.