الرئيس الإيراني الجديد يعرب عن قلقه إزاء أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد

أعرب الرئيس الإيراني المنتخب الذي لم يتسلم السلطة حتى الآن، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في إيران.

واعتبر الرئيس الحالي، حسن روحاني، أن بعض أسباب انقطاع الكهرباء في البلاد بأنه "غير مقصود وغير إرادي"، وأن هذه الأسباب تأتي "بسبب التغييرات الموسمية والعوامل الطبيعية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن وزارة الطاقة ليست مسؤولة عن انقطاع الكهرباء، قائلا: "حتى في الدول الأوروبية رأيت أن الكهرباء في بلد ما تنقطع 24 ساعة فجأة"، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى أن يشرحوا للجمهور لكي "تكون المشكلة أهون عليهم".

وأمر روحاني بعقد اجتماع خاص برئاسة نائبه الأول لمراجعة الأزمة وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية لحلها.

ويأتي تأكيد روحاني على أن جزءا من أسباب انقطاع الكهرباء "غير مقصود وغير إرادي"، في وقت اعتبر فيه مسؤولون إيرانيون أن استخراج العملات المشفرة في إيران أحد الأسباب الرئيسية في الزيادة غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء.

وفي وقت سابق، دافع وزير الاقتصاد الإيراني عن عملية استخراج العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على بلاده.

يشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في محافظات إيرانية أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، وأدى إلى ترديد هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال روحاني إنه إذا تم الإبلاغ عن فصل التيار الكهربائي قبل انقطاعه، فسيكون لدينا" استياء أقل" من المواطنين.