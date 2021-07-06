سيارات مغطاة متنقلة.. معرض الكتاب يوفر خدمات لجمهوره

تقوم إدارة معرض الكتاب بتوفير سيارات متنقلة داخل المعرض مغطاة لتقديم كل سبل الخدمات و الراحة لزوار المعرض حرصا على إظهار المعرض في أفضل صورة و لتخفيف أعباء الأجواء الحارة نظرا لظروف المعرض الاستثنائية في دورتهال 52.

إجراءات احترازية في معرض الكتاب

والتزم المتوافدون على المعرض بالإجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا، بارتدائهم الكمامات.

ويحرص الجمهور على زيارة المعرض لاقتناء الكتب الجديدة للكتاب والمؤلفين المصريين والعرب.

وتقدم أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة على إصداراتهم لتشجيع الزوار على إقتناء الكتب في ظلإيقاف معارض الكتب في العالم.

تفاصيل معرض الكتاب

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسالجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليوالجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنخاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكرالدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بثالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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