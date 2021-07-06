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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات "للجعيدي" لاتهامه بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم وشهرته الجعيدي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي عادل أبو المال  رئيس المحكمـة وعضوية القاضيين حاتم عزت يوسف، محمد سليمان محمود.

وأوضح أمر الإحالة انه في يوم   29 / 7 / 2019 /  بدائرة مركز الجيزة قام المتهم بسرقة الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه  باسم محمد عطيه محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام وذلك بان باغته مستوليا على الهاتف خاصته بجذبه إياه من يده وما أن شرع الأخير في استرداده لعرقلة تنفيذ جريمته حتى أشهر في وجهه سلاح أبيض كتر فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الهاتف الخلوي المبين بعالية على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات

وأشار أمر الإحالة ان المتهم  أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أستخدمه في ارتكاب جرمه قبل المجنى عليه وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

كما شهد باسم محمد عطيه أنه يوم الواقعة توقف لحدوث عطل بالتوك توك الذى يعمل عليه بمكان خالي بالطريق العام وأثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي قام المتهم بجذب الهاتف من يده فحاول استرداده أشهر المتهم سلاح أبيض كتر في وجهه وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على هاتفه المحمول .

كما شهد النقيب مصطفى عثمان محمود – معاون مباحث مركز الجيزة ان تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت الى قيام المتهم بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرها عنه وذلك بأن قام بجذب الهاتف الخلوي من يده وحاول المجنى عليه استرداد هاتفه فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجهه وتمكن من الاستيلاء على الهاتف الخلوي والفرار به 
وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه واقعة سرقة الهاتف الخاص بالمجنى عليه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم المقبوض عليه والمحكمة سألته عن التهمة المسندة إليه فأنكرها .

وتنص المادة 304/2  من قانون الإجراءات الجنائية  معاقبته بالمادتين  32 ، 315 / ثالثا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/ 1  من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) وحيث أنه عن المصاريف الجنائيـة المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة ( 313 ) إجراءات جنائية.

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