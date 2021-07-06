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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خوفت من الفضيحة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة سمالوط على يد شقيقها

جثة
جثة

أقدم عامل بالمنيا على تسديد طعنة نافذة لشقيقته وخنقها بحبل غسيل بسقف غرفة نومها بمركز سمالوط، بسبب الشك فى سلوكها.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا في وقت سبق بقيام "ر" 25 عاما، عامل عادى، وشهرته "أبوسريع" بقتل شقيقته "ن" 16 عاما بدون عمل.

 

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بالمعاينة الأولية وجدت جثة لفتاة فى منتصف العقد الثانى من العمر مرتدية كامل ملابسها ومربوطة بحبل غسيل من العنق بسقف غرفة نوم داخل منزل والدها وبها طعنة نافذة بمنتصف الصدر، مع وجود آثار دماء على ملابسها وبالحائط وجدارن الغرفة.

أفادت التحريات الأولية، أن المجنى عليها تقطن مع والدها، وتقوم بقضاء احتياجاته ومساعدة أشقائها بالمنزل لوفاة والدتها وأن شقيقها الأكبر كان يعمل بمدينة بورسعيد وعندما عاد إلى القرية شك فى سلوك شقيقته الصغري حيث قاما بعض الشباب بذكر اسمها فى إحدي الجلسات مما زاد من حدة الاحتقان والاحتدام بينهما فنشبت مشاجرة بينهما وتطورت للاشتباك بالأيدي وقتلها.

وبسؤال والدها لم يتهم أحد بارتكاب الواقعة وبسؤال الجيران قالوا إنهم سمعوا أصوات صراخ وبكاء ثم اختفت تلك الأصوات فجاءة وبعدها علموا بخبر وفاة المجني عليها.

بتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بقتل شقيقته قائلا لم أكن أتصور فى يوم من الأيام أن أقتل شقيقتى، ولكن خشيت من العار والفضيحة فقررت التخلص منها للشك في سلوكها نحن نقطن بمجتمع ريفي بدائي ذو طبيعة بيئة معينة لنا عادات وتقاليد لانحيد عنها ونحافظ عليها ونوارثها للأبناء ونتوارثها من الآباء والأجداد فأنى أعمل بمدينة بورسعيد، وأبحث عن لقمة العيش لمساعدة والدى المسن وأشقائي وكانت هى أصغرهم وأحبها 

و تابع قائلا : عندما عدت إلى قريتى سمعت كلام فى الرايحة والجاية وكان دمى بيتحرق ومش لاقي حد أحكى أو أفضفض معاه علي بركان غضب داخلي، فقررت الانفجار ووضعت خطة باستدراجها للحديث معها، وبمجرد أن جلست معها داخل الغرفة تبادلنا الكلام وحدثت مشادات كلامية وتطورات بالأيادى وهرعت نحو المطبخ وأحضرت سكينا وطعنتها بمنتصف الصدر وأحضرت حبل وقمت بربط عنقها بسقف الغرفة، وحاولت الهروب منى إلا أننى أفقدتها إتزانها بطعنة نافذة اسقطتها على الأرض، وفكرت عدة مرات فى تنفيذ تلك الجريمة ولكن خشيت من الفضيحة والقيل والقال فى مجتمع ريفي لايعرف الرحمة  يتوسوس  ويتهجس ويتلذذ بمعرفة أدق التفاصيل فى الروايات والقصص وستكون حكايتنا على كل لسان بالقرية والقري المجاورة.

وأضاف المتهم: حاولت أن أنسي مايدور فى ذهنى وأن ألقي خلفي  كلمات الناس وأن أبعد عن نظراتهم الجارحة التى تحمل معانى كثيرة، وبمجرد أن أغلق باب غرفتي تطاردنى الأفكار الشيطانية والحبكة الدرامية المليئة بالدماء وإسدال ستار المشهد الأخير على قتلها بشتى الطرق والحيل المشروعة والغير ومشروعة وخلصت عليها للشك في سلوكها حفاظا على شرف العائلة.

التفاصيل الكاملة اجهزة الامن فضيحة الأجهزة الامنية جيران معاينة طعنه نافذه سمالوط المنيا

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