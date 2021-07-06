قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، رفض تظلم رجل الأعمال حسن راتب، على قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، على ذمة التحقيق لاتهامه بتمويل التنقيب عن الآثار.

وأعلنت المحكمة التحفظ على أموال زوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، وهن "ف.م.ك"، و"ك.م.ف"، و"ج.ل.م" وابنته القاصر "ر.ح".

ورفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الاثنين الماضي، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية والمتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت للتنقيب عن الآثار.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال" راتب"، ومنعه بشكل مؤقت من التصرف في أمواله، لحين انتهاء التحقيق في القضية.

وتضمن القرار، كافة الأموال النقدية والسائلة والمنقولة سواء كانت أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك "ومنع المتهم من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر".