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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد كن سفيرًا.. مبادرات شبابية جديدة تعزز نشر ثقافة الاستدامة في المجتمع

كن سفيرًا
كن سفيرًا

بدأ عدد من الشباب من خريجى المجموعة الأولى من مبادرة كن سفيرًا بإطلاق عدد من المبادرات الشبابية الجديدة طبقوا فيها المبادئ التي تدربوا عليها في المبادرة.


وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة كن سفيرًا تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه جاري استكمال تدريب باقي المجموعات تباعًا لتخريج نحو ألف شاب وفتاة بنهاية العام الجاري.


وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة كن سفيرًا التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المعهد بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت مجموعات شبابية من خريجي الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرًا بإطلاق عدد من المبادرات الشبابية وتطبيق ما تدربوا عليه في المبادرة والمساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في المجتمع.


وأشارت شريف، إلى أن المبادرة تنقسم إلى عدد من المستويات، أولهم المستوى التمهيدي الذي يقدم برامج تعليمية عن مهارات التواصل على المنصة التعليمية الإلكترونية "استدامة" التابعة للمعهد، ثم المستوى المتقدم والذي يستمع فيه المتدرب إلى محاضرات مسجلة في موضوعات التنمية المستدامة المختلفة على يد نخبة من المحاضرين.

أما المستوى التخصصي فيتناول برنامج تدريب المدربين ويكون تدريب مباشر وعدد طلاب محدود لا تزيد المجموعة عن 25 طالبا وطالبة في إحدى القاعات لضمان التواصل الفعال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقالت المدير التنفيذي للمعهد، إن مبادرة كن سفيرًا التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت مجموعات شبابية من خريجي الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرًا بإطلاق عدد من المبادرات الشبابية وتطبيق ما تدربوا عليه في المبادرة والمساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في المجتمع.

أما المستوى التخصصي فيتناول برنامج تدريب المدربين ويكون تدريب مباشر وعدد طلاب محدود لا تزيد المجموعة عن 25 طالبا وطالبة في إحدى القاعات لضمان التواصل الفعال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة وزارة التخطيط الدورات التدريبية

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