خبيرة تجميل: كريم بينكي يعمل على حماية البشرة من التجاعيد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها باستخدام كريمات ترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

وأضافت “أبو السعود”، أثناء لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على تغذية وتفتيح وترطيب البشرة، إضافة إلى أنه مضاد للأكسدة وضد الشيخوخة.

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة

وقالت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.

وأضافت أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.