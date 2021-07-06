عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل: كريم بينكي يعمل على حماية البشرة من التجاعيد

دينا أبو السعود خبيرة
دينا أبو السعود خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها باستخدام كريمات ترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

وأضافت “أبو السعود”، أثناء لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على تغذية وتفتيح وترطيب البشرة، إضافة إلى أنه مضاد للأكسدة وضد الشيخوخة.

 

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة

 

وقالت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.

 

ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.

 

وأضافت أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

 

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

خبيرة تجميل دينا أبو السعود كريم بينكي طبيب البلد اخبار التوك شو حماية البشرة

موضوعات متعلقة

معنى الدعاء بظهر الغيب وكيفيته وفضله

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسلات رمضان: فض رابعة من الاختيار 2 يشعل السوشيال ميديا.. دينا الشربيني تتألق في قصر النيل.. ويسرا تتعرض لصدمة في حرب أهلية

أفضل أدعية قرآنية مستجابة .. رددها لانشراح الصدور وفك الكروب

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

مدرب الاتحاد يكشف كواليس تحديد عقد حسام حسن

سلطنة عُمان ترفع مصر من قائمة الدول المحظور استقبال الوافدين منها

ما حكم صلاة المرأة بثوب نصف كم عليه خمار؟.. أمين الفتوى يجيب

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

التخطيط: الدولة نفذت مشروعات بـ 4.4 تريليون جنيه من 2014 حتى الآن

حبس موظف بنيابة مرور الدقي لاتهامه بهتك عرض طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

لا يجوز التفاوض إلى مالا نهاية.. ماذا سيحدث بعد الملء الثاني لسد النهضة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

فيديو

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ