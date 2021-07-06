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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

صدى البلد

عزيزتي 
لا تتوقعي طريق ممهد 
فالعديد من العقبات والتحديات في انتظارك 
وفي كثير من الأحيان 
سيتعين عليك الاختيار بين ألم المواجهة والتجاهل
فلا تتجنبي الألم
فمن خلاله ستنمو شجاعتك

مثل الجميع ستتعثر خطواتك 
فلا تتجنبي الوقوع ولا تحاولي اخفاء الجروح 
وتذكري ان أدميتك دائما في موضع اختبار 
لقياس قدرتك علي التأثر بجروح الآخرين 
واعلمي انه من خلال مشاركة تجاربك ونقاط ضعفك 
ستزداد حكمتك 
أثناء رحله الحياة  
ستجدي من هم في بداية طريقهم لم يحصلوا    
علي نصيبهم الكافي من الحب والشعور بالأمان 
ستجديهم منشغلين طول الطريق 
بالسعي لأن يكونوا محبوبين 
بقوة وبشدة يتعلقوا بالآخرين لملء الفراغ بداخلهم 
وإزالة احساسهم بان هناك جزء مفقود 
فاحذري ياعزيزتي ان تخلطي بين مفاهيم التبعيه والحب 
هؤلاء أرواحهم ستظل مستسلمه للأبد 
غير راغبة في النمو وبلا قدرة علي العطاء  

عزيزتي 
قبل ان تنمو شجاعتك وتزيد حكمتك 
وتصبح لديك قدرة علي التوازن بعصي متطلبات الحياة المتعارضة
قد يختفي الطريق من أمامك فجاءة 
ويصبح مجرد حبل معلق من التضحيات والمسئوليات   
لذا فقد كتبت اليك هذة السطور الان 
ودعينا نقرأها معا من جديد 
لا تتوقعي طريق ممهد 
فالعديد من العقبات والتحديات في انتظارك 
وفي كثير من الأحيان 
سيتعين عليك الاختيار بين ألم المواجهة والتجاهل
فلا تتجنبي الألم

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