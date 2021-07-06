محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك
عزيزتي
لا تتوقعي طريق ممهد
فالعديد من العقبات والتحديات في انتظارك
وفي كثير من الأحيان
سيتعين عليك الاختيار بين ألم المواجهة والتجاهل
فلا تتجنبي الألم
فمن خلاله ستنمو شجاعتك
مثل الجميع ستتعثر خطواتك
فلا تتجنبي الوقوع ولا تحاولي اخفاء الجروح
وتذكري ان أدميتك دائما في موضع اختبار
لقياس قدرتك علي التأثر بجروح الآخرين
واعلمي انه من خلال مشاركة تجاربك ونقاط ضعفك
ستزداد حكمتك
أثناء رحله الحياة
ستجدي من هم في بداية طريقهم لم يحصلوا
علي نصيبهم الكافي من الحب والشعور بالأمان
ستجديهم منشغلين طول الطريق
بالسعي لأن يكونوا محبوبين
بقوة وبشدة يتعلقوا بالآخرين لملء الفراغ بداخلهم
وإزالة احساسهم بان هناك جزء مفقود
فاحذري ياعزيزتي ان تخلطي بين مفاهيم التبعيه والحب
هؤلاء أرواحهم ستظل مستسلمه للأبد
غير راغبة في النمو وبلا قدرة علي العطاء
عزيزتي
قبل ان تنمو شجاعتك وتزيد حكمتك
وتصبح لديك قدرة علي التوازن بعصي متطلبات الحياة المتعارضة
قد يختفي الطريق من أمامك فجاءة
ويصبح مجرد حبل معلق من التضحيات والمسئوليات
لذا فقد كتبت اليك هذة السطور الان
ودعينا نقرأها معا من جديد
لا تتوقعي طريق ممهد
فالعديد من العقبات والتحديات في انتظارك
وفي كثير من الأحيان
سيتعين عليك الاختيار بين ألم المواجهة والتجاهل
فلا تتجنبي الألم