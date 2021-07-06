جلسة تصوير لأبطال فيلم Annette  قبل عرضه في افتتاح مهرجان كان الليلة.. شاهد

حضر صناع فيلم Annette لالتقاط مجموعة من الصور سويا قبل ساعات قليلة من عرضه العالمي الأول في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي ، بحضور عدد كبير من صناع السينما.

ظهر أبطال فيلم Annette ماريون كوتيار وآدم درايفر جنبا إلى جنب مع المخرج ليوس كاراكاس، للاحتفاء بفيلمهم الجديد المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان وينافس بقوة على الجوائز هذا الموسم.

صناع فيلم Annette بمهرجان كان

فيلم افتتاح مهرجان كان

تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا.

شارك المخرج كاراكس بأعمال سابقة في منافسات مهرجان كان، ووصف القائمون على المهرجان فيلمه الجديد بأنه الهدية التي كان ينتظرها صناع الموسيقى طوا العام الماضي، ويقدم لأول مرة فيلمها باللغة الإنجليزية.

حفل افتتاح مهرجان كان

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل الافتتاح، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا.

قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48 ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق.

جلسة تصوير جودي فوستر

وصلت الممثلة الممثلة الأمريكية جودي فوستر، إلى مدينة كان قبل ساعات من تكريمها في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الليلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان على موقع فيسبوك مجموعة من الصور للمكرمة جودي فوستر، قبل لحظات من حصولها على السعفة الذهبية وتكريمها على مشوارها الفني.

جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان منحت للعديد من الفنانين الكبار على مدار السنوات الماضية أبرزهم جين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، آلان ديلون، وغيرهم من النجوم تقديرا للإنجاز المهني الذي حققوه على مدار مسيرتهم المهنية.