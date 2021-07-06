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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل حادث اصطدام سائق بلافتة صيدلية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً حادث اصطدام سيارة "ميكروباص" بلافته إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الصيدلية محل الواقعة ، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع ، وأضاف بأن السائق مريض ويتلقى علاج ، وأثناء سيره بالسيارة قيادته انتابته نوبة تشنجات ، مما أدى إلى إصطدامه بلافته الصيدلية ، ولم تحدث ثمة إصابات ، وأنه لم يتهمه بشىء وقام بصرفه من المكان ، ولم يحرر محضر بالواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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