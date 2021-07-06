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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محطة مصر بالإسكندرية تتحول إلى تحفة معمارية بعد تطويرها .. صور

محطة مصر بعد التطوير
محطة مصر بعد التطوير

كشفت وزارة النقل عن آخر الصور لأعمال التطوير التي تنفذها  شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل لأعمال تطوير محطة قطار مصر بالإسكندرية.

وقالت الوزارة، إنه تم ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية، تحت إشراف هيئة الحفاظ علي التراث بالاسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الآثار.

وبدت المحطة بعد تطويرها بشكل جذاب يشبة التحف المعمارية القديمة في الطراز المصري.

وفي نقاط نستعرض أبرز ملامح التطوير:

-ترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية.  

-تأهيل وتحديث مسجد المحطة.  

-إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وانظمةحريق متطورة  

- إعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون).

- إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة.  

- تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية.  

- تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة.

- التجديد الشامل لصالة التذاكر.  

- إنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.

وفي وقت سابق تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في جولة مفاجئة، محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية؛ لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسؤولي الحجز إلى التحقيق الفوري؛ بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، مما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب دون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

ووجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلًا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك؛ تسهيلًا على المواطنين.

ووجه وزير النقل خلال تفقده أرصفة المحطة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

والتقى الوزير عددًا من المواطنين خلال جولته، والذين قاموا بطلب تعديل في بعض المواعيد وتسيير قطارات إلى بعض المدن؛ حيث أكد الوزير دراسة هذه المقترحات لتنفيذها بما لا يؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

وشدد الوزير على مسؤولية ناظر المحطة عن كل ما يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة وتقديم كل التسهيلات للركاب وأن يتسابق الجميع لخدمة الركاب وضرورة الانضباط التام لكل الموظفين، مؤكدًا أنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله.

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وزير النقل وزارة النقل أعمال التطوير الاسكندرية الاثار السكك الحديدية

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