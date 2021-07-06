عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السفير الكوري: التبادل الثقافي يدفع التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية ومصر

صدى البلد

أعرب سفير جمهورية كوريا لدى مصر هونج جين ووك عن سعادته بتمديد معرض الكنوز المصرية الذي يستضيفه المتحف القومي الكوري في العاصمة سيول.


وأوضح السفير الكوري أنه بفضل شعبية الآثار المصرية القديمة التي أبهرت ملايين الكوريين، قرر المتحف الوطني الكوري تمديد المعرض، الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2019، لمدة 4 أشهر، حتى مارس 2022.
 

txt

سيارات مغطاة متنقلة.. معرض الكتاب يوفر خدمات لجمهوره

 

ويضم الجناح المصري، وهو الأول من نوعه داخل معرض الثقافات العالمية، 94 قطعة أثرية مصرية قديمة، بما في ذلك مومياء وتابوت عمرهما 2700 عام. واجتذب المعرض، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، العديد من الكوريين الذين استمتعوا بمشاهدة القطع الأثرية ورموزها التي تحكي قصة الحياة والموت والبعث. وشهد المتحف ارتفاعاً في عدد زواره بأكثر من 30٪بعد افتتاح الجناح المصري. 


وبسبب جائحة كورونا، تم إغلاق المتحف لمدة شهر، وعوضاً عن ذلك أطلق المتحف معرضاً افتراضياً للآثار المصرية لتمكين رواده من مشاهدة القطع الأثرية المصرية أونلاين.


وأكد السفير هونج أن التبادل الثقافي - ثنائي الاتجاه بين مصر وكوريا الجنوبية، يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين، مشيراً إلى أنه رغم المسافة الجغرافية الهائلة بين مصر وكوريا الجنوبية، إلا أن التبادل الثقافي بين البلدين يشهد زخماً كبيراً، ويفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.   


وأوضح السفير الكوري أن الشعب المصري يستمتع حالياً بالأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مصر، بما في ذلك عروض الكي بوب والأفلام ودورات الطهي واللغة الكورية، مثلما يستمتع العديد من الكوريين باستكشاف روعة وأسرار الحضارة المصرية القديمة. 


وقال السفير الكوري إن السفارة ستقوم قريباً بإجراء استطلاع رأي حول صورة كوريا في عيون الشعب المصري، مشيراً إلى أن هذا المسح المهم سيوفر رؤى وبيانات قيمة حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

6005165D-4727-4D38-BFF1-E9764845EE82
6005165D-4727-4D38-BFF1-E9764845EE82
5DBEC1FC-A104-4AD0-9331-84DFC3D0200A
5DBEC1FC-A104-4AD0-9331-84DFC3D0200A
952EA908-F92E-4FBA-B233-CD66B947F79D
952EA908-F92E-4FBA-B233-CD66B947F79D
857B0086-1E39-4ED2-89AB-0144C768359C
857B0086-1E39-4ED2-89AB-0144C768359C
معرض الكنوز المصرية معرض الكنوز المصري معرض معرض الكنوز معرض الكنوز المصرية الكوري

موضوعات متعلقة

سيارات مغطاة متنقلة.. معرض الكتاب يوفر خدمات لجمهوره

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه السادس.. فيديووصور

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن إصابة المانجو بـ مرض الهباب الأسود.. ونواب: غياب دور الإرشاد الزراعي وراء انتشاره.. والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحصول.. ومطالب بعمل حملات توعية ووسائل لمكافحته

زيادة جرائم الكراهية في نيويورك.. والأزهر: معالجة الأسباب الجذرية ..ضرورة

فضيحة جديدة لـ بايدن.. هانتر يشكو تصرفات والده

أبرز 5 صفقات منتظرة بعد نهاية يورو 2020

بسبب خلافات الجيرة .. مصرع عجوز في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

نفوق مليار حيوان بحري في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

وزير الخارجية: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

فيديو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ