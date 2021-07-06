جامعة المنصورة تستضيف اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
استضافت جامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أعضاء البرلمان " النواب والشيوخ" بمحافظة الدقهلية.
وضمت اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الشباب والرياضة ، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
وتأتي زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية بهدف التعرف علي المشكلات التي تعترض تأدية مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية لدورها في خدمة الشباب ، والتعرف على أراء الشباب في تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية لوزارة الشباب والرياضة.