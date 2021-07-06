منتج واحد يقوم بتقشير البشرة بدون أعراض جانبية.. تعرف عليه

كريم بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي أثبت جدارته فى التقشير بدون أي أعراض جانبية، حيث أن التقشير الكيميائي يعطي نتيجة ولكن يجب عدم القيام به كثيراً.



وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة إستخدام مادة السالسين داخل مكون طبيعي، حيث أنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.



وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش والبقع تأتي نتيجة الإفراز الزائد لمادة الملانيين، ويأتي ذلك عن طريق التعرض للأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالشمس من دون إستخدام كريم بينكي.



وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ان كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث أنه يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح والملانين، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها باستخدام كريمات ترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

وأضافت أن كريم بينكى يعمل على تغذية وتفتيح وترطيب البشرة، إضافة إلى أنه مضاد للأكسدة وضد الشيخوخة.

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة

وقالت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.

وأضافت أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.