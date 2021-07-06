الخميس .. هاني شاكر ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لأمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني، وذلك في الثامنة مساء الخميس 8 يوليو الجاري على مسرح النافورة.



يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير ، كل ليلة ، لو رحت بعيد ، ضحك ولعب وجد وحب ، معاك ، ياريتني ، انا قلبي ليك ، سألتك ، خايف مرة احب ، وعد مني ، بعد حبك ، بحبك أنا، جواب ، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، احلف بسماها، إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا .



أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بـ قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى وتؤدي إيمان عبد الغني قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا، وأنا بعشقك .



من جانبه أعرب هاني شاكر عن سعادته بالمشاركة الدائمة في نشاط وفعاليات دار الأوبرا المصرية التي وصفها بقلعة الفنون الجادة في مصر .

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

سر عودة هاني شاكر للتمثيل

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف.

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل.

عن نشاطه الفني، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".