طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل .. بوصفتين مختلفين

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل، حيث إنه من أشهر الأكلات المصرية المستخدمة فى إعداد أطباق شهية عديدة فى مقدمتها الفتة.

وتفضل الكثير من النساء تعلم طريقة عمل الرقاق الناشف للتمكن من إعداده فى المنزل للاستغناء عن الأنواع الجاهزة المباعة فى الشارع ، فالرقاق المنزلي أكثر صحة وأقل تكلفة.

نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل بوصفتين مختلفتين للشيف نجلاء الشرشابي والشيف حسن.

طريقة عمل الرقاق الناشف للشيف نجلاء الشرشابي



نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف بنفس مذاق الأنواع الجاهزة وذلك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي للتمكن من اسعاد اسرتك بطعام شهى وصحى .

مقادير الرقاق الناشف



3 كوب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

طريقة عمل الرقاق الناشف

- امزجي السكر والملح والدقيق مع بعض الماء جيدا حتى تحصلي على عجينة قوامها متماسك ثم قومي بعد ذلك بتقطيعها الى كرات متساويه ثم غطيها واتركيها جانبا حتى ترتاح.

- قلبي كرات العجين فى الدقيق ثم افرديها بالنشابه على شكل دائرة ثم بعد ذلك ضعيها على طاسة ساخنه موجودة علي نار هادئة واتركيها دقائق قليلة على كل جانب.



طريقة عمل الرقاق الناشف للشيف حسن



نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف بنفس مذاق الأنواع المباعة في أكبر المحلات لتتمكنى من الحصول على رقاق مميز بتكلفة بسيطة جدا من خلال إعداده فى المنزل بوصفة الشيف حسن.





مقادير الرقاق الناشف

200 جم نشا للفرد

500 جم دقيق

25 جم زبدة

10 جم سكر

5 جم ملح

250 مل ماء





طريقة عمل الرقاق الناشف

- نضع الدقيق والسكر والملح والزبده في المكسر ونخفقهم قليلا ‏ثم نضع الماء بالتدريج البطيء حتى الحصول على عجينة متماسكه وطريه بحيث يسهل تشكيلها سلام.



- لفي عجينه الرقاق على شكل رول ثم قطعيها على شكل كرات واتركيها جانبا ثم جاهز الرخامة برش قليل من النشا عليها وبعد ذلك افردي كرات العجينة عليها بحيث تكون كل منها على حدى وافردى العجينة على شكل دائرة يكون سمكها 4 سنتيمتر تقريبا.



- ضعي صينية سميكة على النار وافردي عجينة الرقاق عليها واتركيها لمدة دقيقتين تقريبا ثم اقلبيها على الوجه الاخر وانتظري دقيقتين تقريبا