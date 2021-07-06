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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للمينى فوتبول يتوجه الى نيجيريا استعدادا لأمم إفريقيا

صدى البلد

كشف أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول أحمد سمير عن توجه منتخب مصر للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) اليوم “الثلاثاء” إلى نيجيريا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها نيجيريا في الفترة من 8 يوليو وحتي 17 يوليو الجاري.

 

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخب مصر للميني فوتبول مع حامل اللقب منتخب كوت ديفوار ومنتخب غانا برازيل إفريقيا ومنتخب الصومال الطموح وتعتبر هذه البطولة هي أول مشاركة رسمية ودولية لمنتخب مصر في رياضة الميني فوتبول.

 

وأضاف أحمد سمير والذي يرأس بعثة منتخب مصر والمشرف العام على المنتخب في أمم أفريقيا بنيجيريا  أن الفراعنة جاهزين للمنافسة على اللقب والتأهل لكأس العالم 2022 ضمن المنتخبات الخمسة التي ستتأهل وسنسعي بكل قوة لإسعاد الشعب المصري رغم وقوعنا في مجموعة صعبة مع حامل لقب منتخب الكوت ديفوار.

 

وأشار إلى أن الاستعدادت في نيجيريا تسير علي قدم وساق لاستضافه هذا العرس الإفريقي الكبير للعبة مثلما حدث في حفل القرعة الشهر الماضي، موجها الشكر للحكومة النيجيرية والجميع في نيجيريا واللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد النيجيري على حفاوة الإستقبال.

 

وتضم بعثة المنتخب  المصري للميني فوتبول كل من أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد ، وفكري صالح ، ورياض بن حمدية ، وعصام الشرقاوي ، وأشرف الليلي ، ومحمد خطاب.

 

وتضم قائمة اللاعببن: عادل أبو سليمة ، وأحمد جابر ، ومحمد ياقوت ، وإبراهيم كمال ، ورمضان محمد ، وأحمد سرور، وإيهاب طه ، ومحمود جمال ، ومحمد رمضان ، وأحمد فكري ، وعادل مجدي ، وعلي حسين ، وحسام حسن ، ومحمد بابادين ، وصدام الحسن ، وعلي غزال.

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