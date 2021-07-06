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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النجار: استضافة القاهرة مؤتمر وزراء المرأة دليل نجاح التجربة المصرية

هبة النجار أمينة
هبة النجار أمينة المراة بالأمانة المركزية بحزب المؤتمر

قالت هبة النجار، أمينة المراة بالأمانة المركزية بحزب المؤتمر، إن ستضافة وتنظيم مصر للمؤتمر الوزاري الإسلامي حول المرأة يؤكد احترام العالم لتجربتها ويضمن نجاحه في ظل الاهتمام الكبير بحقوق المرأة ومكتسباتها.

 

وأضافت النجار في بيان لها، أن اختيار مصر لاستضافة وتنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، يؤكد أنها جديرة بهذا الاختيار الإسلامي العالمي من ناحية، والثقة التامة في نجاح المؤتمر المخصص للمرأة من جهة ثانية.

 

وتابعت أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا غير عادي بالمرأة والعمل على تمكينها وتقديمها في كل الأماكن، والدفع بها وتعزيز حقوقها تشريعيًا، وتمكينها سياسيًا بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، لافتة إلى أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي مهامه، فقد عمل على تعزيز وضع المرأة، وإفساح المجال لها ايمانًا بقدراتها والمساواة التامة بين الرجل والمرأة.

 

كما أشارت أمينة المرأة بحزب المؤتمر، أن الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة، لدول منظمة التعاون الإسلامي، خطوة جديدة في سبيل تعزيز الاهتمام الإسلامي بالمرأة، والثقة في إمكانيات مصر ورؤاها تجاه المرأة بشكل عملي طيلة السنوات الماضية.

 

وأشادت بتنظيم العديد من الفعاليات التي ستعقد في المؤتمر، الذي ينظم تحت عنوان "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها"، مشددة على أن المؤتمر انتصار للمرأة ومقدراتها وحقوقها، كما أن مصر تسبق الآخرين في هذا المجال.

المؤتمر حزب المؤتمر وزراء المرأة لسنوات الماضية الرئيس السيسي أمينة المراة بالأمانة المركزية

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