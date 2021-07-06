منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين الاعتداء على صحفيين في جورجيا

نددت تريزا ريبيرو ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية وسائل الإعلام، بأعمال العنف الجماعي ضد الصحفيين الذين يغطون أحداث الاحتجاجات في جورجيا.



وقالت ريبيرو، في تصريحات لها اليوم “الثلاثاء”، إن " المتظاهرين اعتدوا على عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام ومضايقتهم وعرقلوا أعمالهم ومنهم صحفيون يعملون فى إذاعة أوروبا الحرة وراديو ليبرتي والذين كانوا يغطون تجمعا عاما في تبليسي".



وأشارت ريبيرو إلى أن العديد من الصحفيين تلقوا المساعدة الطبية في الموقع، بينما تم نقل ثمانية منهم على الأقل إلى المستشفى، كما تحطمت المعدات الفنية لبعض العاملين في مجال الإعلام.

وأضافت أنه - بحسب بيان وزارة الداخلية في جورجيا - فتحت الشرطة تحقيقا بعد الكشف عن وقائع عنف ارتكبت ضد 53 ممثلا عن وسائل إعلامية مختلفة، معبرة عن صدمتها من الهجمات الجماعية التي وقعت أمس / الإثنين/ على الصحفيين في تبليسي، كما أدانت بشدة هذه الأعمال الإجرامية.



وقالت ريبيرو إن "العنف ضد الصحفيين اعتداء غير مقبول على حرية التعبير ويجب استخدام كل الوسائل لمنع حدوثه مرة أخرى في المستقبل مطالبة السلطات الجورجية بإجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف لتحديد الجناة ومحاسبتهم".