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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للمقاولون.. مسحة طبية لـ لاعبي الاهلي والجهاز الفني قبل بداية التدريب

صدى البلد

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للمزيد من الاطمئنان على حالة الجميع.

ويؤدي الأهلي مرانه في الخامسة مساء اليوم، بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز خلالها، ومواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

 

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موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بغلق ملف سموحة


وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من لاعبية بغلق ملف مباراة سموحه والتركيز في مواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري، وقال المدير الفني للاعبية أنه بقدر السعادة علي الفوز الكبير لكنه حزين لخسارة نقطتين ثمينتين أمام بيراميدز في المباراة السابقة وهو ما قد يدفع ثمنه الفريق غالياً منستقبلاً في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك علي لقب صدارة الدوري.

وأضاف موسيماني أنه أمر جيد أن يأتي الفوز مباشرة بعد التعادل مع بيراميدز وخسارة نقطتين في الثواني الأخيرة، بالإضافة إلى نجاح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه، وأوضح أن استبدال الشناوي اليوم جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في المران خاصة أنه لاعب مهم جدا ، بجانب الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.

وشدد موسيماني على أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني، وظهر الأول بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا، وقال أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير.

وأضاف أن الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في ظل غياب لاعبي الفريق الذين سيوجدون مع المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن غياب ٥ لاعبين في هذا التوقيت من المنافسة على لقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية.

موسيمانى المقاولون العرب الزمالك الأهلى بيتسو موسيماني بيراميدز

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