عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط معركة الوصاية.. تعرف على سبب استقالة مدير أعمال بريتني سبيرز

بريتني سبيرز ومدير
بريتني سبيرز ومدير أعمالها المستقيل

مازالت الأزمات تحاوط المغنية الأمريكية بريتني سبيرز من جميع الجهات، لتفاجيء كل يوم بمشكلة جديدة عليها التعامل معها في وسط معركة الوصاية التي تخوضها مع والدها أمام المحكمة. 

قدم لاري رودولف مدير أعمال بريتني سبيرز استقالته إلى المغنية التي تبلغ من العمر 39 عاما، وكشف عن سبب مفاجيء لقراره بعد سنوات من التعامل المثمر بينهما. 

وقال مدير أعمال بريتني سبيرز في رسالة استقالته الرسمية التي نشرها موقع Page six، إن نجمة البوب الأمريكية لم تتواصل معه منذ حوالي عامين ونصف، حينما أبلغته بأن عملها متوقف إلى أجل غير مسمى. 

وألمح لاري رودولف الذي يبلغ من العمر 57 عاما إلى أن بريتني سبيرز تفكر في اعتزال الفن نهائيا والتقاعد رسميا، بعد مسيرة غنائية واستعراضية شهد العالم كله على نجاحها. 

لاري رودولف يتولى إدارة أعمال بريتني سبيرز منذ عام 1995، وقال إن تعيينه في هذا المنصب منذ 25  عاما كان بناء على إرادة المغنية الشابة لمساعدتها في حياتها المهنية. 

وقال مدير أعمال بريتني سبيرز السابق في الرسالة التي حصل موقع فاريتي على نسخة منها، إنه من الأفضل لمصلحتها استقالته من فريق التعاون معها خارصة إنها لم تعد بحاجة إلى خدماته. 

رسالة الاستقالة كانت موجهة إلى الأوصياء على بريتني سبيرز وهما والدها جيمي سبيرز 68  عاما، ومحامتها جودي مونتجمري. 

وبرأ  رودولف نفسه من أضرار معركة الوصاية التي أثرت على مسيرة بريتني سبيرز، وقال إنها لم يكن أبدا جزءا منها أو من تداعياتها، ولا يعلم كافة التفاصيل حولها، لكنه أصر على أنه لم يعد يشعر بفائدة من تواجده في خضم هذه الأحداث. 

وعبر مدير أعمال بريتني سبيرز عن تمنياته لها بالتوفيق والتمتع بكل الصحة والسعادة في العالم، موضحا أنه سيكون متواجدا دائما من أجلها في حالة احتياجها له.

txt

بعد 13 عاما من الوصاية عليها.. بريتني سبيرز تكسر صمتها: نفسي أبقى أم

txt

تفاصيل 24 دقيقة تحدثت فيها بريتني سبيرز أمام المحكمة في معركة الوصاية

بريتني سبيرز ومعركة الوصاية 

بعد خطاب بريتني سبيرز المؤثر أمام المحكمة في يونيو الماضي حول التأثيرات السلبية التي تعرضت لها نتيجة وصاية والدها عليها بأمر قانوني، رفض القاضي تنحية والدها من دوره كوصي عليها بناء على طلبها. 

عانت بريتني سبيرز من انهيار في صحتها العقلية عام 2008 بسبب أزمات مع والد أطفالها، وأصبح والدها جيمي سبيرز يدير جميع القرارات المتعلقة بشؤونها المالية والعناية بنفسها، لكن في العام الماضي، بدأت بريتني في إجراءات قانونية لإبعاده عن إدارة شؤونها الشخصية.

أخبرت بريتني سبيرز قاضية في لوس أنجلوس أنها ترغب في إنهاء الوصاية عليها، التي فرضت عليها لمدة 13 عاما، ووصفتها بأنها "مسيئة، قائلة إنها شعرت بالصدمة والغضب وأرادت استعادة حياتها من جديد.

وقالت سبيرز في جلسة استماع بالمحكمة في منتصف يونيو الماضي إنه "تم استعبادها في العمل"، كما زعمت أنه تم إجبارها على استعمال وسائل منع الحمل ما يمنعها من المرور بتجربة الأمومة مرة أخرى بحسب وكالة سبوتنيك. 

بريتني سبيرز معركة الوصاية مدير أعمال بريتني سبيرز أبناء بريتني سبيرز جيمي سبيرز

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن إصابة المانجو بـ مرض الهباب الأسود.. ونواب: غياب دور الإرشاد الزراعي وراء انتشاره.. والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحصول.. ومطالب بعمل حملات توعية ووسائل لمكافحته

زيادة جرائم الكراهية في نيويورك.. والأزهر: معالجة الأسباب الجذرية ..ضرورة

فضيحة جديدة لـ بايدن.. هانتر يشكو تصرفات والده

أبرز 5 صفقات منتظرة بعد نهاية يورو 2020

بسبب خلافات الجيرة .. مصرع عجوز في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

نفوق مليار حيوان بحري في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

وزير الخارجية: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

فيديو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ