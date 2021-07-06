أول لقطات من مكان تحطم طائرة الركاب الروسية..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر تحطم الطائرة ومن خلالها ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن البيانات الأولية تشير إلى مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.



وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد ذكرت قبل ذلك أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة "ان – 26" التي فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن أليكسي خرابروف، مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا قوله: "نعم، عثروا على حطام الطائرة. لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف. غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات. ستتوجه الطائرة إلى المكان في الصباح، وستبدأ المروحية في العمل".

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة بالانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

العثورعلى حطام الطائرة الروسية المفقودة في كامتشاتكا

ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة (إن – 26)، التي فُقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا أليكسي خرابروف قوله "نعم، عثروا على حطام الطائرة، لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف، غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات".



من جانبه أكد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية.



وأعلنت وزارة الطوارئ أن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة "بالانا"، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.



يُذكر أن المعلومات الروسية الرسمية تشير إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 28 شخصا، بينهم 6 أشخاص هم طاقم الطائرة.



