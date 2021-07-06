عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول لقطات من مكان تحطم طائرة الركاب الروسية..فيديو

طائرة ركاب
طائرة ركاب

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر تحطم الطائرة ومن خلالها ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن البيانات الأولية تشير إلى مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.


وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد ذكرت قبل ذلك أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة "ان – 26"  التي فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا.

 

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن أليكسي خرابروف، مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا قوله: "نعم، عثروا على حطام الطائرة. لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف. غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات. ستتوجه الطائرة إلى المكان في الصباح، وستبدأ المروحية في العمل".

 

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة بالانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

 

العثورعلى حطام الطائرة الروسية المفقودة في كامتشاتكا

 

ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة (إن – 26)، التي فُقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا. 


ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا أليكسي خرابروف قوله "نعم، عثروا على حطام الطائرة، لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف، غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات". 


من جانبه أكد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية. 


وأعلنت وزارة الطوارئ أن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة "بالانا"، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها. 


يُذكر أن المعلومات الروسية الرسمية تشير إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 28 شخصا، بينهم 6 أشخاص هم طاقم الطائرة. 

 


 

أول لقطات مكان تحطم طائرة الركاب الروسية الطائرة المنكوبة

ترشيحاتنا

في خطوة غير مسبوقة..اليابان تهدد الصين بتحرك عسكري عاجل

تحرك عاجل من النواب بشأن إصابة المانجو بـ مرض الهباب الأسود.. ونواب: غياب دور الإرشاد الزراعي وراء انتشاره.. والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحصول.. ومطالب بعمل حملات توعية ووسائل لمكافحته

زيادة جرائم الكراهية في نيويورك.. والأزهر: معالجة الأسباب الجذرية ..ضرورة

فضيحة جديدة لـ بايدن.. هانتر يشكو تصرفات والده

أبرز 5 صفقات منتظرة بعد نهاية يورو 2020

بسبب خلافات الجيرة .. مصرع عجوز في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

وزير الخارجية: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

فيديو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ