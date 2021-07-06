بسبب خلافات الجيرة .. مصرع عجوز في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا
لقى عجوز مصرعه بطلق نارى نافذ بالبطن، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عرب بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ المنيا إخطارا ، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب بني خالد ، نتج عنها مصرع خميس محمد عبد العال 71 سنة فلاح ، بطلق نارى نافذ بالبطن، وأن المشاجرة حدثت بسبب الجيرة ولهو الأطفال .
وكثفت أجهزة الأمن جهودها ، لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة ، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعى، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.