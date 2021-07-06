ويبنار مشترك بين فريق الاعتماد الدولي بإعلام القاهرة وخبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي

عقدت كلية الاعلام جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء تحت رعاية ا.د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وا.د.هويدا مصطفي عميدة الكلية ويبنار مع خبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي aqas التي ستتولي الاعتماد الدولي للكلية في اطار مشروع الاعتماد الدولي الممولة من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة

وشاركت في الويبنار ا.د.ليلي عبد المجيد المدير التنفيذي للمشروع الذي يستمر لمدة عامين وادارت الويبنار ا.د.هبة السمري نائب المدير التنفيذي للمشروع والمنسق مع الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي

كما شارك عدد من اساتذة كلية الاعلام جامعة القاهرة من اعضاء فريق العمل الخاص بالمشروع ومنهم ا.د.حنان جنيد وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة للبيئة وخدمة المجتمع وا.د.داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان ود.فاطمة الزهراء محمد الاستاذ المساعد بقسم الصحافة ود.بسنت مراد الاستاذ المساعد بقسم الاذاعة والتليفزيون ود.نرمين الازرق الاستاذ المساعد بقسم الصحافة ود.سحر مصطفي الاستاذ المساعد بقسم الصحافة ود.سارة فوزي المدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون ود.نرمين الصابر المدرس بقسم الصحافة ود.كريمان فريد الاستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والاعلان ود.ايمان سليمان ودكتورة ايمان اسامة المدرسين بقسم العلاقات العامة والاعلان فضلا عن عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين.

وبدأت دكتورة هبة السمري وقائع الويبنار بالشكر والترحيب بخبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي وقدمت بعض المعلومات عن جامعة القاهرة وكلية الاعلام وتعريف بفريق العمل بمشروع الاعتماد الدولي للكلية



وقام اثنان من المسئولين بالهيئة الالمانية وهما د.دروس ود.باتريك بعرض بعض المعلومات الخاصة بالهيئة واعضائها من الخبراء في مجال الاعتماد الدولي وهيكلها التنظيمي والخطوات الخاصة بالاعتماد الدولي واجراءات الزيارة الميدانية لخبرائها من المراجعين للكلية ومعايير الاعتماد الدولي



كما اجابوا علي الاسئلة التي طرحها اساتذة الكليةالمشاركون في الويبنار الذي استمر عبر زووم زهاء ساعتين ونصف