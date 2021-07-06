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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرز 5 صفقات منتظرة بعد نهاية يورو 2020

صدى البلد

 وصلت بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” لمحطاتها الأخيرة، فنستعد غدًا لبدء دور نصف النهائي،، ومن ثم المباراةا لنهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

 

بطولة صنفها البعض على أنها الأقوى في تاريخ اليورو، فيها شهدنا العديد من المفاجآت، وأيضًا برز العديد من اللاعبين، ما جعل الأندية الأوروبية تهتم بضمهم في الميركاتو الصيفي الحالي

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 صفقات منتظرة بعد يورو 2020 

هاري كين

مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، كانت تقارير صحفية قد أكدت أنه يرغب في الرحيل عن فريقه، لأنه يرغب في التتويج بالبطولات.

اللاعب سجل 3 أهداف مع منتخب إنجلترا في اليورو، وقربته التقارير الصحفية من الانتقال لـ مانشستر سيتي، لكن يبقى المقابل المادي الذي يطلبه توتنهام عائقًا أمام إتمام الصفقة بسهولة، حيث يطلب السبيرز الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن كين.

جاك جيراليش

صانع ألعاب فريق أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي، اقترب بشكل كبير من الانتقال لمانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي عقب نهاية اليورو.

جيراليش سينتقل بحسب التقارير الصحفية لـ مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

مانويل لوكاتيلي

متوسط ميدان فريق ساسولو والمنتخب الإيطالي، اقترب من الرحيل لـ يوفنتوس الإيطالي.

اللاعب ظهر بأداء رائع في اليورو عندما شارك مع “ الأزوري” ما جذب اهتمام ناديي ارسنال ويوفنتوس بضمه، لكنه اقترب من الانضمام لنادي السيدة العجوز

رافاييل فاران

مدافع ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، أشارت التقارير الصحفية لاحتمالية رحيله عن “ الميرنجي” والانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يرغب في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع فاران، لكنه يرغب فقط في دفع 40 مليون يورو، فيما يصر ريال مدريد على الحصول على 60 مليون يورو للتخلي عنه، لكن الصفقة قد تتم في الأيام المقبلة.

جيانلوجي دوناروما

حارس مرمى فريق ميلان السابق ومنتخب إيطاليا، اقترب من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تشير التقارير الصحفية لتوصله لاتفاق بالفعل من أجل الانضمام للبي إس جي عقب نهاية بطولة يورو 2020.

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