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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن سحب أكثر من 90% من قواته في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اكتمال سحب أكثر من 90% من القوات الأمريكية من أفغانستان، وتسليمه عدد من المنشآت إلى السلطات الأفغانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت حركة طالبان، وجهت تهديداً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن سحب القوات من أفغانستان.

وقالت حركة طالبان في بيان، إن قوات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو ستعامل على أنها قوات احتلال في حال لم تلتزم بسحب قواتها بالكامل من أفغانستان بحلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن بنفسها في 11 سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا ترك الناتو وراءه قواته ضد اتفاق الدوحة، فسيكون في هذه الحالة قرار قيادتنا كيف نمضي قدمًا. سنرد والقرار النهائي مع قيادتنا".

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