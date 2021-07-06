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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى قضائية ضد سلطات فرنسا بسبب خطر رصاص كاتدرائية نوتردام

كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام

تواجه سلطات فرنسا، دعوى قضائية بشأن مستويات الرصاص المقلقة حول كاتدرائية نوتردام بباريس في أعقاب الحريق المدمر قبل عامين.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، سيقدم محامون، دعوى قانونية بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر من قبل أشخاص مجهولين".

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ويتهم المدعون السلطات بـ"الإهمال الجسيم"، إذ يقولون إن سكان المدن، وخاصة الأطفال والعمال المختصين بترميم الكاتدرائية، تعرضوا لمستويات خطيرة من غبار الرصاص السام.

 

وكانت كاتدرائية نوتردام تعرضت لأضرار جسيمة جراء حريق في أبريل 2019، مما أدى إلى تدمير سقفها وبرجها، فضلًا عن تناثر ما يقدر بنحو 460 طنًا من الرصاص السام في الهواء.

خطر الرصاص السام

وبعد اندلاع الحريق، وصلت مستويات الرصاص إلى 500000 ميكروجرام لكل متر مربع في الفناء خارج الصرح وما يصل إلى 20000 ميكروجرام / م 2 في المناطق السكنية والسياحية المحيطة، زيادة عن 5000 ميكروجرام / م 2 الموصى بها من قبل سلطات الصحة العامة في باريس.

 

واقترحت محاكاة أجراها المعهد الوطني للبيئة الصناعية أن الرصاص قد يمتد إلى مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا من الكاتدرائية.

 

ويقول المدعون، ومن بينهم فرع من نقابة CGT، إن السلطات اتخذت تدابير غير كافية لحماية العمال والسكان القريبين، وكذلك الأطفال في المدارس المحلية، في الأشهر الثلاثة التي تلت الحريق.

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