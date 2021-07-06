محمد محمود يشارك في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي

شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقًا للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.

وكان محمد محمود قد أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.

مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.