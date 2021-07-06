محمد محمود يشارك في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي
شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وشارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقًا للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.
وكان محمد محمود قد أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.
مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.