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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هاني ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

صدى البلد

انتظم محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى محمد هاني من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي. 

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استعدادا للمقاولون.. مسحة طبية لـ لاعبي الاهلي والجهاز الفني قبل بداية التدريب

مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للاطمئنان على حالة الجميع قبل المباريات الرسمية.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد في الجولة 28.

محمد هاني الأهلى المقاولون العرب الدوري الممتاز سموحة ملعب التتش

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