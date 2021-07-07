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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موانئ وجمارك دبي تصدر 14 مليون تصريح أمني للمركبات خلال 6 أشهر

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت أصدرت إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي 14 مليون تصريح للمركبات لدخول المناطق الحرة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تدير المؤسسة 22 بوابة موزعة على 4 مناطق في دبي من خلال الرقابة على دخول وخروج مختلف أنواع المركبات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة ويعمل في تلك البوابات طاقم أمني متخصص يضم أكثر من 120 رجل أمن على مدار الساعة.

 

و ارتفعت طلبات التصاريح بنسبة 6 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها عدد التصاريح نحو 13,800,000 تصريح أمني.

 

وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على قيام إدارة الأمن "الذراع الأمني للمؤسسة" بتطبيق منظومة أمنية شامة ومتكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات وأعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة حيث يتم تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ لضمان الامتثال الصارم للوائح والأنظمة وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة.

و اشار بن سليم إلى ان إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تقدم 28 خدمة على مدار الساعة ومن أهم تلك الخدمات إصدار تصاريح دخول الموانئ والمناطق الحرة وخدمة مرافقة كبار الشخصيات وخدمات الحراسة والإشراف الأمني للمرافق وخدمات حماية ومرافقة نقل البضائع وإدارة حركة المرور في الموانئ والمناطق الحرة وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بتعزيز الجوانب الأمنية.

وأضاف أن المؤسسة ممثلة بإدارة الأمن استقبلت عدد 167 طلب مرافقة و14 طلب حراسة بإجمالي عدد ساعات خدمة بلغت أكثر من 2000 ساعة عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري إلى جانب نحو 70 طلب لمرافقة كبار الشخصيات ووفود الأعمال.

وأفاد ابن سليّم أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحرص وضمن رؤيتها على تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي لذلك تعمل على الارتقاء بالمستوى الأمني ومواكبة التغييرات والتطورات في هذا القطاع الحيوي تماشياً مع المنظومة الأمنية المحلية والعالمية بهدف تأمين سلامة هذه الموانئ والحيلولة دون تعرضها لأية مخاطر أمنية.. مشيراً إلى أن إدارة الأمن على استعداد لاستقبال المزيد من طلبات خدمات الأمن والحراسة والتصاريح مع اقتراب استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020 بصفته الحدث الأبرز عالمياً في مجال التجارة الدولية.

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