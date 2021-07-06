عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مؤتمر كلية الصيدلة لمواجهة جائحة كورونا في المستقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي العاشر لكلية الصيدلة تحت عنوان: "الابتكارات في مجال الاستدامة الدوائية لمواجهة أفضل للجائحة في المستقبل" بحضور الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وبمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

وقال الدكتور الخشت، إن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية الحديث عن الإبتكارات في صناعة الأدوية، والانطلاق من مفهوم الابتكار الذي يأتي ضمن خصائص الجيل الرابع، مشيرًا إلى ما تم استهدافه منذ أغسطس 2017 في التحول إلى جامعات الجيل الثالث وهو ما نجحت فيه جامعة القاهرة على مدار 4 سنوات وفق خطة استراتيجية، موضحًا بدء دخول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع مع إنشاء كلية النانو تكنولوجي، وتحول كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالتالي أصبحت جامعة القاهرة في قلب جامعات الجيل الرابع التي تقوم على التخصصات المتعددة.

txt

عميد آداب القاهرة يكشف أجواء امتحانات طلاب اللائحة القديمة

txt

عميد سياسة واقتصاد يكشف موعد نتيجة الفصل الدراسى الثانى

ولفت الدكتور الخشت، إلى نجاح الجامعة في تشكيل فريق بحثي لبحث الأدوية المتعلقة بفيروس كورونا، وكان نتائجها أن الفرق البحثية للجامعة أنتجت 25% من إنتاج مصر من بحوث فيروس كورونا والتجارب السريرية، مشيرًا إلى تقدم جامعة القاهرة وكلية الصيدلة في التصنيفات العالمية بشكل غير مسبوق، مشيدا بدور كلية الصيدلة المتميز وبما لديها من كفاءات كبيرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة قدرة الجامعة على النظرة إلى المجال العلمي الواسع للتخصصات، حيث أن العلوم الصيدلانية ليست منعزلة عن العلوم الطبية، مشيرا إلى أن فكرة تقسيم العلوم والتعامل معها كجزر منعزلة مشكلة كبيرة تترتب عليها أخطار متعددة، مؤكدًا أننا اليوم في قلب التخصصات المتعددة والتي تعد من خصائص جامعات الجيل الرابع. وهذه هي الفلسفة التي حكمتنا في تشكيل الفرق البحثية من تخصصات متعددة في مارس ٢٠٢٠ لمواجهة كورونا المستجد.

وأشار الدكتور الخشت، إلى وجود علاقة بين الأدوية والنظام البيئي، مقترحًا أن يكون المؤتمر القادم حول التنوع في الأدوية وفق النظام البيئي ووفقًا لطبيعة الميكروبات المحيطة وايضا النظام الميكروبي داخل الجسم، ومراعاة السياق المحلي في العلم، موضحا ضرورة مراعاة الثقافة العلاجية للمجتمع المصري ومراعاة النظام البيئي في الدراسات الدوائية، وأن تكون الدراسات الصيدلانية بها جزء طبي لإحداث التكامل في العلوم والدراسات.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الاستثمار في مصر عانى منذ عقود بسبب التوجه بشكل كبير إلى الاستثمار العقاري، موضحًا ضرورة عمل نظام اقتصادي قوي يقدم البديل في مجالات الاستثمار، وأن تتصدر صناعات الأدوية بوصفها صناعات عالمية بما يستلزم حدوث طفرة كبيرة بها في مصر، خاصة وأن مصر تمتلك علماء في هذا التخصص، والذي لابد من الاستثمار فيه بما يساهم في إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري.

من جانبها قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن المؤتمر يتزامن مع مواجهة مصر والعالم كله أزمة في منتهى الخطورة وهي جائحة كورونا وآثارها القريبة والبعيدة المدى، مشيرة إلى أن الجائحة غيرت وجه العالم وبالأخص المؤسسات الأكاديمية التي تواجه تحديات غير مسبوقة في هذه الفترة والتي يتم التعامل معها بإجراءات عديدة بما لا يؤثر على جوهر العملية التعليمية ومتطلباتها.

وأوضحت عميدة كلية الصيدلة، أن المؤتمر يناقش هذا العام على مدار يومين سبل تحسين نوعية الرعاية الصيدلانية من خلال أنظمة الرعاية الصحية أثناء انتشار الوباء، وتحديد الأولويات الممكنة لوضع بروتوكولات واستراتيجيات محلية بمعايير عالمية لتحسين فعالية الأدوية وسلامتها، وتشجيع الابتكار وتقييم وإعادة تشكيل الوضع الحالي لضمان استجابة أفضل ومستدامة في مواجهة الأوبئة في المستقبل.

واستعرض الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، اسباب نشأة الهيئة بتوجيه من القيادة السياسية عام 2019، في إطار قدرة الدولة المصرية على العمل بكفاءة في كل الاتجاهات والصناعات، والمحافظة على الأمن القومي، وبهدف بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن وظيفة الهيئة تتمثل في تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى كونها شريكة في صناعة الدواء.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصنع أدوية كوفيد بنسبة 100% بالإضافة إلى تصنيع أول جهاز مصري 100% للتنفس الصناعي.

وتحدث الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية عن "المعمل المرجعي"، والذي يعد المعمل الأكبر والأحدث من نوعه في مصر، حيث يضم العديد من التقنيات الحديثة في مجال صناعة الدواء لمساعدة الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تكلفة البحث والتطوير في مجال المستلزمات الطبية.

جدير بالذكر أن مؤتمر كلية الصيدلة يسلط الضوء على التأثير العالمي لكوفيد 19 على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد لفهم مختلف الأدوات والخطوط الاسترشادية وغيرها لدعم القطاعات الطبية التي تكافح الحالات المعتدلة والشرسة في الجائحة، وتأثير العدوى على الرعاية الصحية من حيث الحجم الوبائي وربطها بعناصر اقتصاديات الدواء وانعكاسها على سلامة المرضى وتكلفة علاجهم.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الصيدلة

ترشيحاتنا

في خطوة غير مسبوقة..اليابان تهدد الصين بتحرك عسكري عاجل

تحرك عاجل من النواب بشأن إصابة المانجو بـ مرض الهباب الأسود.. ونواب: غياب دور الإرشاد الزراعي وراء انتشاره.. والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحصول.. ومطالب بعمل حملات توعية ووسائل لمكافحته

زيادة جرائم الكراهية في نيويورك.. والأزهر: معالجة الأسباب الجذرية ..ضرورة

فضيحة جديدة لـ بايدن.. هانتر يشكو تصرفات والده

أبرز 5 صفقات منتظرة بعد نهاية يورو 2020

بسبب خلافات الجيرة .. مصرع عجوز في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

وزير الخارجية: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

فيديو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ