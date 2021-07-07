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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صيام الليالي العشر بنية الثواب وقضاء فوائت رمضان.. البحوث الإسلامية توضح

العشر من ذي الحجة
العشر من ذي الحجة

هل يجوز صيام الليالي العشر  بنية الثواب وقضاء فوائت رمضان ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

 

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز صيام الليالى العشر بنية الثواب وقضاء أيام العذر معًا؟»، أن صوم قضاء رمضان صوم واجب ولابد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن التي لها أفضليتها.

 

من جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أجمل مافى العشر الأوائل من ذي الحجة، أنه قد جاء ذكرها فى القرآن فى قوله (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ) منوها أن من أقسم الله عليه فمرحبا به.

 

وأضاف عاشور، فى تصريح له ، أن النبي قال فى فضلها "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع بشئ منهم".

 

وأشار إلى أن العمل الصالح فى هذه الأيام يساوى أجر شهيد لأن الذي خرج بنفسه وماله فى سبيل الله ولم يعد فقد استشهد والنبي ساوى بينهما فى الحديث.

وتابع:يجب ان نكثر من ذكر الله عز وجل والتسبيح وقراءة القرآن الكريم ولنحاول تخصيص ختمة للقرآن خلال الأيام العشر .

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فضل الأيام العشر من ذي الحجة


ومن فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وفقا لما حددته دار الإفتاء، هو أن تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض، وشَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ)، و تجتمع فيها أمّهات العبادت فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).
 

هل يجوز صيام الليالي العشر بأكثر من نية بنية الثواب وقضاء فوائت رمضان ذي الحجة قضاء رمضان من ذي الحجة

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