ما هى عقوبات منتهك حقوق الغير .. القانون يجيب

عاقب قانون العقوبات كل من يقوم بانتهاك حرمة الغير بعقوبتى الحبس والغرامة، ونصت المادة 375 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

أولاً) حق الغير فى العمل.



ثانيًا) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.



ثالثا) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.