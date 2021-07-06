كشف قصة حب إنتهت بمأساة.. العثور على خاتم ذهب عمره 400 عاما

عثر أحد خبراء الكشف عن المعادن على خاتم ذهبي يبلغ من العمر 400 عاما، في حقل بالقرب من منزله باسكتلندا.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مكتشف الخاتم روبن بوتر البالغ من العمر 50 عاما: "كنت سعيد للغاية لاني وجدت هذا الخاتم التاريخي الجميل حقا"، مضيفا: "من الصعب أن تجد شيئا من الذهب لذلك هذا الخاتم نادر جدا".

وأوضح روبن بوتر، أن الخاتم يبلغ من العمر ٤٠٠ عاما وعثر عليه في حقل بالقرب من منزله وهو في انتظار تقييم المتحف الوطني الاسكتلندي لهذه التحفة التاريخية.

وأشارت الصحيفة، إلى انه من الواضح أن الخاتم كانت تمتلكه سيدة أو فتاة وله علاقة بقصة حب شهدت نهاية مؤسفة، حيث كتب عليه: "افترقنا والقلوب تتألم".

وتظهر داخل الخاتم كلمات من قصيدة قصيرة كتبت بشكل خاص من الحبيب لخطيبته مما جعل روبن يعتقد أنها كانت قصة حب قوية لكنها لم تنتهي كما يجب.



ويوجد داخل الخاتم أيضا نقش يظهر فيه شكل لقلبين متداخلين استبدالا لكلمة "قلوب" مما يضيف جانب عاطفي للمناسبة، ويجعلها مترابطة المشاعر بين الطرفين.



وأضاف روبن أنه يعتقد إن الخاتم تمت صناعته بعد فترة من إنفصال الحبيبين بسبب اسلوب الكتابة والمؤثرات العاطفية الموجودة.



ويهتم روبن بالبحث والتنقيب عن المعادن النادرة والأثرية بشكل خاص منذ سنوات نظرا لولعه بالمعادن القديمة.



واختتم روبن حديثه قائلا " أنتابتني مشاعر متداخلة كثيرة فور عثوري على هذا الخاتم، حيث يعتبر أول كشف ذهبي في مسيرتي منذ بداية إهتمامي بالبحث عن المعادن منذ اربعة سنوات، وكنت سعيدا للغاية بشكل لا يصدق، لكني بكيت أيضا في نفس الوقت بسبب الرسالة المؤثرة التي ظهرت على الخاتم والتي تعبر عن قصة حب جياشة لكنها لم تتم لسبب ما".