المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

- من جميل ما يحكى في الحب

رجل يتعالج في المستشفى من مرض الزهايمر..

جاءت زوجته، فرآها من النافذة، فقال للأطباء : تلك هي حبيبتي

قالوا له كيف عرفت ؟

قال : تسارعت دقات قلبي عند رؤيتها . فإن كان العقل يفقد الذاكرة، فإن القلب لا زهايمر له.

- الكثير متزوج ... لكن القليل من لديه "شريك" الحياة.

الابتسامة معدية، فلا تتردد بأن تبتسم في وجوه الجميع..انت المستفيد الأول بذلك.

- الأقدار عادلة جدا، لا أكاد أرى إنسان عنده فائض من شيء يحسده الناس عليه، إلا وأجد شيئا آخر قد سُلب منه. وأعظم السلب قسوة أن يفتقد متعة الشعور بالشيء الذي يحسده الناس عليه !

-أجمل ما في الحياة القلب الذي تخبره بكل ما تشاء واجمل القلوب احنها.

- أكثر ما يهدم علاقاتنا مع الآخرين هو انتظار من سيسأل أولاً.

- أجمل وصف للصدقة..

ليس باستطاعتك

أن تأخذ مالك معك

لكن.. باستطاعتك

أن تجعله يستقبلك هناك