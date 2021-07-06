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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي ملعب التتش المقاولون العرب الدوري الممتاز

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