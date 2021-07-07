الشباب والرياضة بمجلس النواب مع أبناء الدقهلية بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة

شهد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وقائع مؤتمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع شباب وطلائع برلمان الدقهلية وطلاب جامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بجامعة المنصورة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة والنواب بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة واللواء ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالى امين سر اللجنة والنائب حازم امام عضو اللجنة والنائب الدكتور خالد بدوى عضو اللجنة والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو اللجنة والنائب اسامه عبد المعطى عضو اللجنة .

كما حضر ايضا كلا من الدكتور محمد عبد القادر مساعد السيد وزير الشباب والرياضة والدكتورة ايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب و منى جوده مدير عام البرلمان والتعليم المدنى والدكتور ايمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة و طارق دهب معاون وكيل و محمد فتحى مسئول البرلمان ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة و مديرى الادارات الفرعية ومسئولى برلمان الطلائع والشباب على مستوى جميع ادارات الشباب الفرعية بالمحافظة وعدد كبير من طلائع وشباب البرلمان بالادارات الفرعية .

وقد دارت جلسة الحوار بالمؤتمر عن مراكز الشباب ودورها فى تنمية المجتمع والمعوقات التى تواجه مراكز الشباب وكيفية حلها بالتعاون فيما بين المديريات والوزارة ومساعدة النواب ايضا فى هذه الحلول وتحدث الشباب المشارك فى المؤتمر عن اهمية مراكز الشباب وكيف انها ساعدت الكثير منهم فى الوصول الى برلمان الطلائع والشباب على مستوى الجمهورية وكيف وصل صوتهم للمسئولين .

فيما اكد وكيل الوزارة أن مثل هذه المؤتمرات تعود بالنفع على الشباب فى ايصال رؤيتهم وافكارهم المسئولين وبناء رؤيه مستقبليه شامله وذلك بناء على رؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية ، ومساهمتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتفريغ طاقات الشباب الايجابية بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع .

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