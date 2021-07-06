«المصرية اللبنانية» لـ«المصريين بالخارج»: عليكم بتوجيه رؤوس الأموال إلي بلدكم

طالبت بالترويج للفرص الاستثمارية

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر بقيادتها وحكومتها وأبنائها أثبتت كالعادة أنها قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية مع السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج مساء اليوم انه يجب القاء الضوء علي ما قامت به وزارة الهجرة من دور مهم وحيوي في نقل الصورة الحقيقية لما يدور في مصر من اصلاحات جذرية في كافة المجالات والاهم من وجهة نظري تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح الصورة الحقيقة لدي شبابنا في الخارج

ولفت إلى أن وزارة الهجرة في وجود قيادة تمثل نموذجا مشرفا للمسئول المدرك لمًا يحاك ضد بلده وكيف يقضي على الفتن ويصحح مسار المغتربين فى الخارج ويعطى الصوره الحقيقيه للاصلاحات التى ستظهر نتائجها بعد مده .

واكد ان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على استعداد للتعاون و المشاركة في الدور المهم والحيوي لوزارة الهجرة واللي كان لها دور كبير خلال السنوات الماضية في التواصل مع المصريين في الخارج التى اعطت بمنتهى الوضوح ‏والحكمة رؤية مصر في عهدها الجديد مما سيكون له انعكاسات كبيرة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وايضاً صورة مصر في الخارج .

تابع قائلا :" أقول لكل المصريين في الداخل والخارج كل سنة وأنتو طيبين بمناسبة احتفالات 30 يونيو اللي غيرت ملامح المجتمع المصري بالإنجازات ‏الحقيقية الملموسة واللي نراها وعشنا مع بعض تحدياتها ونجاحاتها".

واشار الى أن النموذج المصري في الإصلاح والتغيير نموذج ملهم‏ علي الدول العربية ان تستفيد من مشوار الاصلاحات الجريئة والصعبة اللي خاضتها مصر والتى لم تكن بمجملها شعبيه او مرغوبه لدى العامه , ولكن القياده الحكيمه اثرت مصلحه البلد على مصالحها الشخصيه .



وأشار الى مصر خاضت مشوار طويل من المشاكل المزمنه عبر السنين , قامت القياده الحكيمه بستأصالها من جذورها وتصحيح المسار، مشيرا الى ان وزارة الهجرة كان لها دور كبير لا يمكن إنكاره خاصة في توضيح ما يجري في مصر والذي كان له دور أصيل في تعزيز مبدأ المواطنة لدى المصريين في الخارج و إقناعهم بأن مصر بتبني وتعمر وأن هنا في أرض الوطن فرص كبيرة‏ لابد أن يشاركوا فيها ويستفيدوا منها ويتفاعل معها أبناء الوطن

ولفت الى ان المصريون في دول الاغتراب يشكلون رقم مهم في جذب الاستثمارات و توضيح الصورة الحقيقية لمصر التي تعيش في امن وأمان واستقرار

ووجه رسالة إلي الشباب المصري والعربي في الخارج: عليكم واجب وطني ودور حيوي في توجيه رؤوس الأموال الي اوطانكم والترويج للفرص الاستثمارية ليصبحوا إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع، وتابع: «أنا على قناعة بأن المجتمع العربي المهاجر خارج البلاد ‏والمصري على وجه الخصوص يمكن أن يشكل عامل مؤثر لحماية البلاد من أي مخاطر خارجية وأن يكون إضافة حقيقية للاقتصاد إذا استطاعوا تنظيم انفسهم و توجيه طاقاتهم ورؤوس اموالهم لخدمة قضايا الأمة العربية وخلق لوبى ضاغط لصالح قضايانا الهامه واستقرار بلادنا» .

وأوضح أن ملف الهجرة و الخبرات والإمكانيات البشرية والمالية في الخارج واحد من أهم الملفات اللي يمكن أن تساهم في البناء والتنمية لمصر ولكل المجتمعات العربية التى تعيش اليوم أصعب وأخطر التحديات. ‏

وطالب بضروة تعزيز التكامل والتعاون الحقيقي بين القطاع الخاص ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لتكون بداية للتعاون الفعال بين القطاع الخاص ممثلاً في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والوزارة لنشكل معا حلقة وصل هدفها تعزيز مفهوم ‏الرأسمالية الوطنية لكل الطيور المهاجرة وتعزيز مفهوم المواطنة من أجل أن يكون لنا دور مهم في استمرار ما بدأته مصر خلال الثمان سنوات الأخيرة في البناء والعمران والإصلاح.



