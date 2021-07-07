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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية بوكالة الفضاء .. تفاصيل

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية، في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء ومهندسين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل علي نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي .

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وأوضحت "وكالة الفضاء المصرية" إن الوكالة بالتعاون مع جامعة بنها تعلن عن بدء برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية والذي يقام ضمن فاعليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021-2022
الفئات المخاطبة :

- طلاب السنة النهائيه فقط  للعام 2020-2021 من الكليات الاتية:
1. كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعماره) 
2. كليات العلوم … أقسام  ( فلك – فيزياء – رياضيات - فيزياء ورياضيات – حاسب آلي )
3. كليات حاسبات ومعلومات (حاسب آلي)
4.  المعاهد العليا المعتمده و المكافئة للكليات السابق ذكرها

و ينقسم التدريب الصيفي الي :

1-  الجزء النظري

- بينما يتم هذا الجزء من التدريب بنظام التعليم الاليكتروني عن بعد – نظراً للظروف الحاليه وحرصاً علي سلامه المتدربين – ويتكون من عدد من المحاضرة التفاعلية والتي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها وكذلك مكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنظم التشغيل والتحكم في الأقمار الصناعية والبرمجيات المختلفة المستخدمة في مراحل تصميم واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية .

ويتم تقييم استيعاب المتدربين للتدريب النظري بصور مختلفه و يعتبر اجتيازه  شرطاً اساسياً للالتحاق بالجزء العملي من التدريب ولا يعطي المتدربين شهادة باجتياز التدريب النظري

2-  الجزء العملي

وهو الجزء العمليي في التدريب ولا يمكن للمتدرب الالتحاق بة الا اذا اجتاز الجزء النظري بنجاح، كما يتم التدريب من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعه تغطي كافة الأمور التكنولوجية المتعلقة بتصميم وتشغيل الأقمار الصناعية، ويشترط أن ينتظم فيه الطلبة في صوره مجموعات عمل كل مجموعه من كلية واحدة ( حيث يقيم عمل المجموعة ككل ) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب ( شريطة الانتظام و انجاز المهام الموكله لهم )

ولمزيد من المعلومات حول التدريب عبر هذا الرابط.

 

وكالة الفضاء المصرية التدريب الصيفي الجامعات المصرية جامعة بنها

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