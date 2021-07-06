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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : سياسات الرئيس حققت معجزة اقتصادية والتصدي للمشاكل المتوارثة المزمنة

النائب عرفة صالح
النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب

قال النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، أن التجربة المصرية في مجال النهوض بالاقتصاد، والتصدي لمشاكله الحقيقية أصبحت محط إعجاب دولي، سواء على مستوى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو غيرها من الدول العربية والإقليمية التي تنظر لمصر بانبهار شديد.

وأضاف صالح خلال تصريحات له اليوم، أن تبني مصر منهجًا إصلاحيًا حقيقيا في الاقتصاد ساعد على القضاء على مشكلة التضخم بشهادات دولية، وتم تقليل نسبة التضخم بشكل كبير وملموس، كما تم تقليل نسبة الفقر، والوصول بمعدل البطالة إلى نحو 7.5% وهو معدل قياسي رغم العدد الهائل للسكان في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، على تعاظم معدلات النمو الإيجابية  للاقتصاد المصري طوال الفترة الماضية، ونجاح الاقتصاد المصري في التخلص من مشاكله الأبدية المزمنة، والانطلاق نحو المستقبل بمشاريع ضخمة ومتنوعة و"إستمرارية" تذهل العالم.

واشار النائب الي التعاون مع صندوق النقد الدولي، يُعزز الشفافية ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في مصر، كما أن إدارة الاقتصاد المصري تسير بوتيرة عالية للغاية، وفي اطار اجراءات الحوكمة والتصدي للفساد وتطبيق النظم الإدارية الناجحة.

وافاد  عرفه صالح ، إنه لم يكن أحد يتوقع في العالم، قبل مجىء الرئيس السيسي أن يستطيع الاقتصاد المصري التخلص من مشاكله هذه، وتوافر الطاقة والوقود وأنابيب البوتاجاز، وانعدام أي انقطاعات في سائر الخدمات، لكن سياسة الرئيس السيسي نجحت في تحقيق معجزة اقتصادية وطنية بشهادة الجميع.

الاقتصاد معدلات النمو التضخم الفقر الرئيس السيسي

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