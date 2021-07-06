ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

انتهى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التجهيزات الخاصة بالاحتفال بحفل زفافه مساء اليوم الثلاثاء، وحرص نجم الزمالك على إقامة حفل زفافه، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.



وقرر أوباما في وقت سابق الاحتفال بزفافه استغلالا للراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبو الزمالك لمدة 11 يوماً، نتيجة عدم ارتباط الفريق الأبيض بخوض أي مباريات رسمية طوال شهر يوليو الجاري.

وتألق أوباما مع الزمالك فى المباراة الماضية حتى استعاد أوباما ثقة الجماهير فيه.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك مباراة واحدة فقط خلال الشهر الحالي وهي مباراة غزل المحلة، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم ٣ أغسطس المقبل.

لا لبيع اللاعبين



نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.