طلب معاشرتها.. السجن 6 سنوات لسائق تحرش بطفلة عبر الإنترنت بالغردقة

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار الدكتور مجدى سلامة دياب، رئيس محكمة جنايات البحر الأحمر ، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وأحمد غلاب، حكما بالسجن 6 سنوات على سائق بالغردقة بعد اتهامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وتحرشه بطفلة وطلب معاشرتها جنسيًا، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية من والدها بالغردقة.

ترجع تفاصيل القضية حينما أقدم سائق على إنشاء حساب مزيف استدرج من خلاله طفلة وتحصَّل على صور شخصية لها، ثم طلب معاشرتها جنسيًا نظير عدم إفشاء الصور.

وأخبرت المجنى عليها والدها بالواقعة، حيث تواصل مع المتهم على هاتفه الشخصى لاستجدائه لعدم إفشاء الصور، فهدده وطالبه بدفع مبلغ مالى، وقدم والد الطفلة المجنى عليها بلاغًا إلى قسم ثان الغردقة، الذى أكدت تحرياته صحة البلاغ، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة.

مخاطبة شركة المحمول للاستعلام عن بيانات مالك الخط

وقرر المستشار نبيل أبوزينة، المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، مخاطبة شركة المحمول للاستعلام عن بيانات مالك الخط والموقع الجغرافى ومضمون المكالمات الصادرة والواردة منه خلال فترة حدوث الواقعة، وتبين صحة ارتكابه الجريمة.

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، حيث أسندت إليه عدة تهم إنشاء حساب على «فيس بوك»، وتسجيل ونقل عن طريق جهاز إلكترونى محادثات جرت عبر شبكة الإنترنت فى مكان خاص، وحصل على صور المجنى عليها، وتحرش جنسيًا بها عن طريق إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول عبر وسائل الاتصال بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، محكمة جنايات البحر الأحمر وشرع فى الحصول على أموال من والد المجنى عليها من خلال التهديد بصورها.