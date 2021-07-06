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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. عقد قران يوسف أوباما فى التجمع الخامس

يوسف أوباما
يوسف أوباما

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك على صفحته الشخصية “ فيس بوك ” بثا مباشرا لعقد قرانه منذ قليل باحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

وقرر أوباما في وقت سابق الاحتفال بزفافه استغلالا للراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبو الزمالك لمدة ١١ يوماً، نتيجة عدم ارتباط الفريق الأبيض بخوض أي مباريات رسمية طوال شهر يوليو الجاري.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك مباراة واحدة فقط خلال الشهر الحالي وهي مباراة غزل المحلة، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم ٣ أغسطس المقبل.
 

لا لبيع اللاعبين


ونفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.

 

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أوباما فاروق جعفر نادي الزمالك الزمالك التجمع الخامس غزل المحلة الدوري

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