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رئيس التحرير
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مدير الأهرام للدراسات: إثيوبيا تعتبر سد النهضة المنقذ لمشكلاتها الداخلية

صدى البلد

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني امتداد للمنهج الإثيوبي المتعنت والمتجاهل لجميع الاعتبارات البيئية والأمنية للتعامل مع قضية شديدة الأهمية لعلاقاتها بالأمن القومي لدول لها حقوق تاريخها في مياه النهر.

 
وأضاف محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن صانع القرار في إثيوبيا يعتبر سد النهضة المنقذ للمشكلات الداخلية للنظام، وأنها أزمة داخلية، وأنها سوف تنقذ أبي أحمد من مشكلاته الداخلية، وهو ما أوصل إثيوبيا لهذه الخطوة غير القانونية.


وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبي أحمد، أن رئيس وزراء إثيوبيا يستغل أزمة سد النهضة للتغطية على هزائمه الداخلية والفشل في إقليم التيجراي، موضحًا أن أبي أحمد يحاول توظيف السد وتقديم نفسه على أنه زعيم سياسي عابر للقوميات في إثيوبيا، لكنه فشل في هذا بشكل واضح. 

 

وأكد أنه كان من الأجدى للحفاظ على الدولة الإثيوبية وفقًا للطريقة التي كان يروج لها أبي أحمد، أن يحيد قضية السد عن الأزمات الداخلية حتى يستطيع التوصل لتوافق حقيقي واتفاق قانوني مع الدول المعنية.


وتوقع أن يخرج قرار موضوعي من مجلس الأمن يتفهم طبيعة الأزمة وخطورتها ويفسح المجال للاتحاد الإفريقي، ويضع إطارا زمنيا للمفاوضات ويلزم إثيوبيا بالامتناع عن القيام بأي إجراء أحادي بما فيها الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وهذا ما تسعى إليه مصر والسودان، مشددًا على أن مصر وضعت المجتمع الدولي أمام مسئوليته باللجوء لمجلس الأمن. 

فايز فرحات إعلان اثيوبيا الملء الثاني مركز الأهرام سد النهضة

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