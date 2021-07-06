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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي

ابي احمد
ابي احمد

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، على أزمة سد النهضة، قائلًا إن إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، أكد زكي أن جامعة الدول العربية تدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة بدون تفاوض.

وتابع زكي: ما قامت به إثيوبيا تحدِ كبير لمصر والسودان، وهناك حالة من الاستفزاز والتعنت من إثيوبيا، في أزمة السد.

وواصل زكي: مجلس الأمن قد يخرج بجلسته بعد غدًا الخميس بقرار أو بيان أو لا شيئ.


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أجرى مباحثات مع المبعوث الفرنسي الدائم إلى الأمم المتحدة، والذي يرأس مجلس الأمن في دورته الحالية.

وقال حافظ في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الوزير سامح شكري يلتقي السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري".

وأضاف حافظ أن هناك تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وطالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول”.

وأضاف: «ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وتابع: “ندعو رئيس الاتحاد الإفريقي لمواصلة العمل مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة”. 

 

أزمة سد النهضة اثيوبيا الاتحاد الافريقي مصر والسودان السفير حسام زكي مجلس الأمن

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