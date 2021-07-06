إصابة سيدة سقطت من القطار في كفر الشيخ

أثناء استقلالها

أنقذت العناية الإلهية سيدة بمحافظة كفر الشيخ من الموت المحقق، إثر سقوطها من قطار «كفر الشيخ / قلين» أثناء محاولة استقلال القطار.



وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً، من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد سقوط سيدة بمحطة قطار نشرت التابعة لدائرة المركز، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وتبين أن المصابة تدعى «ن . ع» 33 عاماً، مقيمة بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.