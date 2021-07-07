وزير الرياضة خلال ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: 16 مليار جنيه حجم استثمارات وإنشاءات الوزارة.. ونعمل على بث روح الانتماء لدى النشء والشباب

وزير الرياضة يكشف حجم استثمارات الوزارة في 7 سنوات

أشرف صبحي:

نستهدف تطوير 1000 مركز شباب

مصر أول ولة تنظم الفقاعة الطبية في العالم

وضعنا خطة لتطوير قدرات الشباب بـ 5 ملايين جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :" إن حجم الاستثمارات والإنشاءات في قطاع الشباب والرياضة بلغ 16.6 مليار جنيه خلال الـ 7 سنوات الماضية"، مشيرا إلى أن الوزارة حققت ضمن مبادرة مراكز الشباب حوالي 4 مليارات جنيه .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكبار الإعلاميين والصحفيين.

أضاف "صبحي" أن دور الوزارة تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وهناك رؤية للوزارة تعمل عليها وفق أطر علمية وتم تحديد الأطر الخاصة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن الوزارة نفذت 5047 برنامجا شبابيا على مدار 7 سنوات وبلغ عدد المشاركين سنويا 13 مليون شاب باجمالي 89 مليون شاب على مدار هذه الفترة.

وأشار وزير الشباب إلى أن ارتفاع أعداد المشاركة جاء بسبب حرص الشباب على المشاركة في تلك البرامج أكثر من مرة . أشار وزير الشباب والرياضة الي أن الوزارة تعمل على الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 17 سنة وأيضاً من 18 سنة وحتى سن الأربعين ، وهناك برامج وتعاون مع وزارات التضامن والاتصالات، مشيرا إلى ان وزارة التخطيط دعمت المشاريع العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.

وتابع في كلمته قائلا: " سيتم تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أن المستهدف 1000 مركز شباب في 1500 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة ، كما أن هناك المشروع القومي لتطوير مراكز الشباب من حيث الشكل الانشائي والشكل التشغيلي" .

لفت الدكتور اشرف صبحي خلال كلمته الي أن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وطبقت إجراءات احترازية لمواجهة كورونا طبقت لأول مرة في العالم ، وهي الفقاعة الطبية، وكان هناك إشادات عالمية بالدولة المصرية لنجاحها في تنظيم هذه البطولة ، هذا بالإضافة إلى تنظيم بطولة العالم للجمباز وبطولة العالم للرماية.

وأكد أن الوزارة عملت على تغيير المثل لدي الشباب من خلال البرامج الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه لتطوير القدرات ، والإسهام في عودة الثقة للشباب من خلال التنسيق مع معهد التخطيط لتنمية قدرات الشباب .