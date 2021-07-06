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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعاء عريبي: فترة حكم السيسي شهدت تمكينا كبيرا للمرأة والشباب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شاركت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مؤتمر القمة العالمي، والذي نظمته دولة الصين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.


وشهد المؤتمر مشاركة الرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، و500 حزب سياسى عالمي، و30 رئيس دولة، ورؤساء وزراء وبرلمانات العديد من الدول وعدد من الشخصيات العامة.


وجهت النائبة دعاء عريبي، التهنئة إلى الرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وكل قيادات الحزب الشيوعى الصينى بمرور 100 عام على تأسيس الحزب، وقالت إن هذا المؤتمر يوفر فرصة ومناسبة لإجراء حوار عميق ومسؤول للبحث في المشكلات وتبادل الأفكار.


وأكدت خلال كلمتها، على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في جميع الدول، مضيفة أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تمكينا كبيرا للمرأة والشباب لم يحظون بها من قبل، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الشباب وضرورة تأهيلهم ودمجهم وتمكينهم في الدولة.


وأضافت أن الشباب المصري أصبح من الأضلع الأساسية في السياسة المصرية، وأصبح يشارك بقوة في اتخاذ القرار، من خلال تواجدهم في الأحزاب المختلفة والتي أصبح لها وجود حقيقي في الشارع المصري في ظل قيادة مصرية حكيمة.
 

حقوق الإنسان مؤتمر القمة العالمي الصين الحزب الشيوعى الصينى الأحزاب السياسية الشباب المصرى

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